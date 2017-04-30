بالصور.. اكتساح مصري للذهب والفضة في بطولة الشيخة فاطمة وأفريقيا للرمايةالأحد، 30 ابريل 2017 06:04 م
سيطر الرماة المصريون، على المراكز الأولى في مسابقات اليوم الأحد، بمنافسات بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات والبطولة الافريقية الثالثة عشر للرماية، والتي تستضيفها مصر حتى الأربعاء المقبل، على ملاعب نادي الرماية ويشارك بها 392 رامي من 20 دولة مختلفة.
وأضافت اللاعبة الزهراء شعبان، الميدالية الثالثة لها ضمن منافسات البطولة حيث أحرزت المركز الثالث والبرونزية في مسابقة البندقية 50 متر راقدًا للسيدات محققة 566 نقطة، بعد منافسة شرسة مع مواطنتها ميرنا طايع التي أحرزت 579 نقطة وحلت في المركز الثاني وفازت بالفضية وجاءت خلف الجنوب إفريقية نيكولين بوشوف صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية محققة 5855 نقطة.
كما شهدت منافسات الرجال سيطرة مصرية كبيرة، حيث فاز الرامي هشام رشاد بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة 25 متر مسدس مركزي محققًا 564 نقطة، وجاء خلفة محمود طه في المركز الثاني والميدالية الفضية محققًا 551 نقطة، فيما حل الرامي أحمد مصطفى في المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ538 نقطة.
كما استكملت صباح اليوم ، منافسات الدور النهائي لمسابقة البندقية 50 متر 3 أوضاع للرجال، حيث حقق الرامي يوسف حلمي المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 440.1 نقطة، وجاء خلفة الرامي أسامة السيد في المركز الثاني برصيد 431.5 نقطة، فيما حل الرامي الكيني جولراج شيمي في المركز الثالث برصيد 420.8 نقطة محققًا الميدالية البرونزية.
وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته بالمستوى المميز الذي يقدمه الرماة المصريون خلال البطولة، مشيرًا إلى أن مصر خطفت الصدارة باكتساح في جميع المنافسات ببطولتي الشيخة فاطمة وأفريقيا .
ووعد حسني، بتوفير معسكرات خارجية ومشاركة أكبر للاعبين المصريين الذي تألقوا في البطولة الإفريقية، خلال الفترة المقبلة لتأهيلهم للمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى أولمبياد بكين 2020.
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