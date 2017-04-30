سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه ميدلسبره بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي أقيم ، الأحد ، على ملعب “ريفرسايد ستاديوم” في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم نيجريدو لميدلسبره في الدقيقة 38 وتعادل أجويرو بضربة جزاء في الدقيقة 69 وتقدم ميدلسبره بهدف ثانٍ عن طريق تشامبيرس في الدقيقة 77 ولكن السيتي تعادل بهدف جابريل جيسوس في الدقيقة 85.

ورفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد ميدلسبره إلى 28 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.