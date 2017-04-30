اجتماع المجلس القومى للإعاقة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق إلى مناقشة توصيات مؤتمر الشباب بأن يكون ٢٠١٨ عام متحدى الإعاقة، بالإضافة إلي مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الميزانية المتعلقة بالمجلس واستراتيجية المجلس، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة فى وزارة الصحة لحل مشكلات المعاقين.

ومن جانبه، قال أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الاجتماع كان مثمر مع رئيس الوزراء، وتطرق إلى تركيب رافعات بوسائل النقل والمواصلات، والاتفاق مع وزير الإنتاج الحربى، ومحو أمية الصم حيث تصل نسبتهم إلى ٣٪‏ و٩٩٪‏ منهم لا يعرفون القراءاة والكتابة.