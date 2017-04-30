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سفير الاتحاد الأوروبي يتوقع مزيد من التنمية الاقتصادية فى مصر
الاقتصاد المصري بعد الثورة - البرامج السياسية للاحزاب

سفير الاتحاد الأوروبي يتوقع مزيد من التنمية الاقتصادية فى مصر

الأحد، 30 ابريل 2017 05:02 م
محيط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، إيفان سورركوس، أن الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصاديات عالميا،متوقعا أن تحقق مصر المزيد من التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وأوضح خلال اجتماع المجلس المصري الأوروبي اليوم أن مصر تعيش الآن تقدما اقتصاديا ملحوظا، وهو الأمر الذي اكتشفه بعد أن عاد لمصر بعد 25 عام لتوليه المنصب الجديد بعد أن شغل آنذاك منصب مسئول في سفارة تشيكوسلوفاكيا.

وتوقع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، أن يجذب قطاع السيارات الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى أكد سورركوس أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجميع اتفاقياته وعهوده مع بريطانيا حتى الآن بصرف النظر عن الانفصال الذي حدث خلال الفترة الماضية.

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