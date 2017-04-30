نشرت الحكومة التركية قرارًا في الجريدة الرسمية يحذف بموجبه اسم زعيم الحزب الإسلامى، في أفغانستان من قوائم الإرهاب “قلب الدين حكمتيار” المعروف بجزار كابول، بتوقيع كل من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن على يلدريم ومجلس الوزراء.

وحسب “الزمان التركية” شمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية في تركيا بتاريخ الثلاثاء الماضى، إلغاء قرار تجميد أموال وممتلكات حكمتيار الصادر بتاريخ 2013.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارًا، بناءً على طلب من الحكومة الأفغانية، بحذف حكمتيار من القائمة السوداء في فبراير الماضي، بعد توصل كابل لاتفاقٍ معه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت حكمتيار الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في أفغانستان في وقتٍ سابق، بسبب علاقاته بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. بينما أعلنته الإدارة الأمريكية “إرهابيا دوليا”، كما كشفت في شهر يوليو 2015، أن الحزب الإسلامي الذي يتزعمه يدعم تنظيم داعش الإرهابي.

وعلَّق نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول محمود طانال على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إلغاء قرار تجميد أموال الزعيم الأفغاني قائلًا: “هل قرار مجلس الوزراء يبرئ ممول الإرهاب؟ لا يمكن أن يكون هناك تمييز وتفرقة بين التنظيمات الإرهابية. في حين يتم مصادرة أموال وممتلكات أعضاء النقابات، يتم إلغاء قرار تجميد ممتلكات حكمتيار”.

وكان من اللافت تصريحات نابي أفجي وزير الثقافة والسياحة، عند افتتاحه للعام الدراسي الجديد 2013-2014 إبان فترة توليه وزارة التعليم، التي وصف فيها حكمتيار بـ”زعيمنا”، قائلًا لطلاب إحدى المدارس الابتدائية: “نحن المجاهدين الصغار نحبه كما تحبه الدولة كلها، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتب الخاصة به على الطلاب”.