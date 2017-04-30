واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات عن ضبط 132 قضية.. وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم عن ضبط 27 متهما، كما أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين ارتكبوا 9 وقائع سرقة، و3 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، فضلا عن ضبط 225 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مسروقة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.