ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت هذه الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور على مدار 24 ساعة - عن ضبط 41 ألفا و627 مخالفة مرورية متنوعة، و1863 دراجة نارية مخالفة، و59 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة.

وكان وزير الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.