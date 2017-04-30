قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن زيارته إلى مصر لا يجب أن تفسر على أنها علامة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه تكلم خلالها عن القيم.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” في مقال نشر أمس السبت، أكد البابا فرنسيس من على متن طائرة أقلته إلى العاصمة الإيطالية روما عقب انتهاء الزيارة، أن أي شخص يمكنه الحكم إذا ما كانت البلد تحقق هذه القيم أم لا.

يشار إلى أن البابا فرنسيس، قام بأول زيارة له إلى مصر، هدف من خلالها إلى تثبيت دعائم الحوار بين الأديان السماوية. وأكد أنه زيارته تأتي بصفته “حاجا للسلام”.

وتضمنت زيارة البابا لقاءات رفيعة المستوى شملت الرئيس المصري وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإضافة إلى حضوره مؤتمر السلام العالمي في القاهرة.

وفي كلمته له خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كبير من الشخصيات، عبر البابا عن سعادته بزيارة مصر قائلا، “إني لسعيد أن أكون في مصر، أرض الحضارة النبيلة والعريقة، والتي حتى اليوم يمكن الانبهار أمام آثارها التي تصمد، في هيبة وجلال، وكأنها تتحدى العصور، إن هذه الأرض تعني الكثير لتاريخ البشرية ولتقليد الكنيسة، ليس فقط من أجل ماضيها التاريخي العريق، إنما أيضا لأن العديد من الآباء البطاركة عاشوا في مصر واجتازوها في الحقيقة، قد ورد اسم مصر مرات عديدة في الكتب المقدسة”.

يجدر الإشارة إلى أن زيارة البابا إلى مصر تضمنت زيارة إلى الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة حيث قتل 29 شخصا في هجوم انتحاري تبناه “داعش”. وشارك فيها مع البابا تواضروس في صلاة في الكنيسة على أرواح من لقوا حتفهم في الانفجار القاتل.