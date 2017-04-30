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مارسيليا يكتسح كاين بخمسة أهداف في الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا يكتسح كاين بخمسة أهداف في الدوري الفرنسي

الأحد، 30 ابريل 2017 04:58 م

اكتسح مارسيليا نظيره كاين بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب ميشال دورناتو، اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم “ليج 1”.

سجل الأهداف كلاً من فلوران توفين في الدقائق 2 و 63 و 89 وماكسيمي لوبيز في الدقيقتين 5 و 27، وقلص الفارق لكاين ايفان سانتيني في الدقيقة 9.

ورفع مارسيليا رصيده للنقطة 55 وانتزع المركز الخامس في جدول الترتيب بينما بقى كاين في المركز السابع عشر برصيد 33.

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