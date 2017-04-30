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مسلحون مجهولون يقتلون مدنيين اثنين جنوبي الصومال
الشرطة الصومالية

مسلحون مجهولون يقتلون مدنيين اثنين جنوبي الصومال

الأحد، 30 ابريل 2017 04:50 م
أ ش أ

ذكرت إذاعة “شابيلي” الصومالية، أن مسلحين مجهولين، قتلوا مدنيين اثنين في مدينة “ماركا” الساحلية، العاصمة الإقليمية لإقليم شابيلي السفلي جنوبي الصومال.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان، اليوم الأحد، قولهم “إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب المتطرفة، قتلوا الفردين داخل منزلهما، ولاذوا بالفرار بعدها قبل وصول السلطات الأمنية إلى موقع الحادث، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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