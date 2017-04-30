 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:06 مساءً
روابط سريعة
ثنائي الزمالك يواصل التأهيل في المران المسائي اليوم
ايمن حفني

ثنائي الزمالك يواصل التأهيل في المران المسائي اليوم

الأحد، 30 ابريل 2017 04:50 م

يخضع الثنائي إسلام جمال وأيمن حفني لاعبا فريق الزمالك لأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق في الخامسه مساء اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي.
يأتي هذا بسبب معاناة الثنائي من الإصابة حيث يشتكي إسلام جمال من إصابة في جذع الكاحل بينما يعاني حفني من شد في العضلة الضامة.
ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة الإسماعيلي الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3