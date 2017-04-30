يخضع الثنائي إسلام جمال وأيمن حفني لاعبا فريق الزمالك لأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق في الخامسه مساء اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي.

يأتي هذا بسبب معاناة الثنائي من الإصابة حيث يشتكي إسلام جمال من إصابة في جذع الكاحل بينما يعاني حفني من شد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة الإسماعيلي الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

