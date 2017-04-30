قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية على ايناسيو المدير الفني لزمالك قدرها 15 ألف جنيه.

ويأتي قرار اللجنة بتغريم المدير الفني للزمالك؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه مع طنطا في الجولة 26 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واجتمعت اللجنة اليوم، برئاسة عامر حسين وحضور جميع الأعضاء ماعدا شوقي عبد الشافي لوجوده خارج البلاد.

وقررت اللجنة إيقاف جهاد السيد لاعب الداخلية مباراة واحدة، وإيقاف محمود شعبان ومحمد عطوة لاعبي الاتحاد مباراة واحدة أيضا، وإيقاف سعد حسني وعصام صلاح لاعبي طلائع الجيش مباراة لحصولهم جميعا على الإنذار الثالث.

وقررت اللجنة إيقاف محمود جابر إداري المصري مباراة واحدة للاعتراض على الحكم بطريقة غير لائقة.