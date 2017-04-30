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لوبان تهاجم ماكرون وتتهمه بالعدوانية واستغلال فرنسا
ماكرون و لوبان - انتخابات فرنسا

لوبان تهاجم ماكرون وتتهمه بالعدوانية واستغلال فرنسا

الأحد، 30 ابريل 2017 04:47 م
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هاجمت مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة بفرنسا، مارين لوبان، منافسها مرشح الوسط، زعيم حركة «إلى الأمام» إيمانويل ماكرون، واصفة إياه بأنه يسيطر عليه الارتعاش والعدوانية هو وأصدقاؤه الفنانين و«قد بدا هذا واصحا خلال الفترة الأخيرة» وفقا لقولها.

وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة «باريزيان» الفرنسية إنها توافق على الرؤية المتعلقة باستقلال فرنسا وحماية شعبها مع زعيم حزب «انهضي يا فرنسا» نيكولا ديوبون إينيام، والذي أعلنت أمس، عن تشكيل تحالف معه، ووعدته بأنها ستقترح اسمه كمرشح لمنصب رئيس وزراء فرنسا حال فوزها في اقتراع الجولة الثانية.

وأضافت مرشحة اليمين المتطرف أنها تحالفت مع زعيم «انهضي يا فرنسا»؛ لمواجهة المرشح الذي يدافع عن المصالح الخاصة والمالية والفئوية وفق ما وصفته، متهمة إياه بأنه لم يدخل التنافس السياسي من أجل خدمة فرنسا، بل بهدف السماح لنفسه ولأصدقائه باستغلال البلاد.

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