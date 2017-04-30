شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق ،وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين - خلال 24 ساعة - من ضبط 12 قضية إسطوانات بوتاجاز، وقضيتي في مجال محتكري سلعة الأرز بمضبوطات 15 طنا، و3 قضايا في مجال محتكري سلعة السكر بمضبوطات 4 أطنان، و68 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و7 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و35 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في 20 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك ، وضبط 424 قضايا في مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع بأزيد من السعر ، وباعة جائلين)، وضبط 8 قضايا في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وقضيتين في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.