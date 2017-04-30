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غداً الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق لمواجهة الزمالك في الدوري
الاسماعيلي

غداً الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق لمواجهة الزمالك في الدوري

الأحد، 30 ابريل 2017 04:47 م

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكراً مغلقاً غداً استعداداً لمواجهة الزمالك فى الجولة 27 فى الدورى الممتاز.
ويحل الدراويش ضيفاً ثقيلاً على الفريق الأبيض في السادسة والنصف مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت، بالقاهرة،  فى واحدة من أقوى مباريات هذا الأسبوع.
ويسعى الإسماعيلى لفرض السيطرة والانضباط على لاعبيه بإقامة معسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة من أجل مواصلة الانتصارات للتقدم  خطوة إلى الأمام وتعزيز موقعه فى جدول المسابقة.

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