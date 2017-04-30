 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
اكتشاف أسرار عدم شيخوخة بعض الخلايا
ضد الشيخوخة - الرياضة - كبار السن

اكتشاف أسرار عدم شيخوخة بعض الخلايا

الأحد، 30 ابريل 2017 04:49 م

يعكف حاليا فريق من الباحثين الفرنسيين في مستشفى سان لويس في باريس بالاشتراك مع زملائهم الأمريكيين في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا على دراسة سر طول عمر الخلايا رغم تعرضها لهزات من خلايا بجانبها تؤدي إلى هجرتها إلى أنسجة أخرى أو لتلفها.

وقد توصل الباحثون إلى أن الخلية التي تعد كيسًا صغيرًا لا يتعدى عرضه عشرات الميكرو متر يحتوى على الحمض النووي، كما تعد منجما يحتوي على أنابيب دقيقة يصل عرضها 25 نانومتر وطولها بضعة ميكرومتر، وهي تعد عصب الخلية التي تنقل البروتين إلى مختلف الأماكن الحيوية للخلية، وفي حالة التحور الجيني لهذه الجينات تنجم الإصابة بالأمراض النادرة، لتفقد قشرة المخ مظهرها المعتاد.

كما يسهم التدهور الإدراكي إلى إفساد عمل الخلايا، لذلك اكتشف العلماء أهمية الأنابيب الدقيقة في الخلايا التي تساعد على طول حياتها وعدم إفسادها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3