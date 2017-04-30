يعكف حاليا فريق من الباحثين الفرنسيين في مستشفى سان لويس في باريس بالاشتراك مع زملائهم الأمريكيين في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا على دراسة سر طول عمر الخلايا رغم تعرضها لهزات من خلايا بجانبها تؤدي إلى هجرتها إلى أنسجة أخرى أو لتلفها.

وقد توصل الباحثون إلى أن الخلية التي تعد كيسًا صغيرًا لا يتعدى عرضه عشرات الميكرو متر يحتوى على الحمض النووي، كما تعد منجما يحتوي على أنابيب دقيقة يصل عرضها 25 نانومتر وطولها بضعة ميكرومتر، وهي تعد عصب الخلية التي تنقل البروتين إلى مختلف الأماكن الحيوية للخلية، وفي حالة التحور الجيني لهذه الجينات تنجم الإصابة بالأمراض النادرة، لتفقد قشرة المخ مظهرها المعتاد.

كما يسهم التدهور الإدراكي إلى إفساد عمل الخلايا، لذلك اكتشف العلماء أهمية الأنابيب الدقيقة في الخلايا التي تساعد على طول حياتها وعدم إفسادها.