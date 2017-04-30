محافظ أسوان يلقي كلمة في ندوة (الأمن الاجتماعي - الطموحات والتحديات)الأحد، 30 ابريل 2017 04:52 م
افتتح محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم الأحد فعاليات ندوة علمية بعنوان (الأمن الاجتماعي .. الطموحات والتحديات)، والتي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان بحضور اللواء مجدى موسي مدير أمن أسوان ، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، والدكتور عبد المنصف رشوان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.
وأكد حجازي أن التعاون والتنسيق المتواصل والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وجميع المؤسسات العلمية والمدنية وكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب هي السمة الأساسية التي يعتمد عليها نظام وأسلوب العمل بالمحافظة لدراسة وبحث وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في مختلف القضايا التنموية والمشكلات والتحديات التي تواجهنا من أجل التوصل لإيجاد أفضل الوسائل والأساليب لمواجهتها بالشكل المطلوب.
وتابع: إننا في مرحلة فارقة نعيش فيها معركة مصير ووجود و تحتاج إلى المزيد من التكاتف والتعاون والجهود المشتركة من الجميع لعبور التحديات الحالية لنحقق انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق، مؤكدا على الوقوف صفاً واحداً بجانب الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الأزمات التي تواجه مجتمعنا الحالي وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب الأسود ، مشيداً بالجهود الأمنية التي يقوم بها أفراد وقوات الأمن بكامل أجهزتها المختلفة على مدار الـ 24 ساعة لفرض السيطرة الأمنية والتعامل السريع لاحتواء كافة المشكلات.
من جانبه أكد اللواء مجدى موسي مدير الأمن ، على سعيه المستمر - بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية و السياسية بأسوان وعلى رأسها المحافظ - للاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة الأمنية على أسس علمية سليمة تتلائم مع التطور العلمي والتقني الكبير الذي تشهده وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وبما يسهم في نشر الأمن والأمان بمختلف أنحاء المحافظة بالشكل المطلوب.. مشيراً إلى أن الأمن هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وفي السياق، قال عميد معهد الخدمة الاجتماعية إن هذه الندوة العلمية تأتي فى إطار الرسالة العلمية والتربوية التي يقدمها المعهد للطلاب ودوره الحيوي للمساهمة في خدمة المجتمع ودفع عمليات التنمية فيه بمختلف المجالات باعتباره أحد المنارات العلمية الهامة بأسوان، موضحاً أن الندوة تهدف إلى دراسة ووضع توصيف وتحليل علمي دقيق لظاهرة الإرهاب من حيث الأسباب والمظاهر والأساليب والآليات المناسبة ، لمواجهة تلك الظاهرة باعتبارها أهم القضايا والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الاجتماعي .
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