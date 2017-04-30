 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:00 مساءً
روابط سريعة
غدًا.. مجلس اداراة اتحاد الكرة يستقر على بديل حازم وسحر الهوارى
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة

غدًا.. مجلس اداراة اتحاد الكرة يستقر على بديل حازم وسحر الهوارى

الأحد، 30 ابريل 2017 04:45 م

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا في الثانية عشر ظهر غد “ الإثنين “ بمقر الاتحاد بالجزيرة .
ويناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة ، فى مقدمتها بحث دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للدعوة الى الانتخابات التكميلية على المقعدين الخاليين بمجلس الادارة ، بعد استقالة حازم وسحر الهوارى ، على خلفية تأييد حكم حبسهما خمسة اعوام فى قضية افلاسهما.
وأيضا اخر تداعيات قضية الحل وما يتعلق بها من قرارات وفق الحكم الصادر بقببول الطعن المقدم من مجلس الاداراة او رفضه، الى جانب نظر بعض الموضوعات الخاصة بشئون الاتحاد والمنتخبات الوطنية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3