يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا في الثانية عشر ظهر غد “ الإثنين “ بمقر الاتحاد بالجزيرة .

ويناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة ، فى مقدمتها بحث دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للدعوة الى الانتخابات التكميلية على المقعدين الخاليين بمجلس الادارة ، بعد استقالة حازم وسحر الهوارى ، على خلفية تأييد حكم حبسهما خمسة اعوام فى قضية افلاسهما.

وأيضا اخر تداعيات قضية الحل وما يتعلق بها من قرارات وفق الحكم الصادر بقببول الطعن المقدم من مجلس الاداراة او رفضه، الى جانب نظر بعض الموضوعات الخاصة بشئون الاتحاد والمنتخبات الوطنية .