السعودية توقع اتفاقية مع برلين لتدريب أفراد من الجيش في ألمانيا

أبرمت السعودية وألمانيا اليوم الأحد اتفاقية، يقوم بموجبها الجيش الألماني بتدريب أفراد من الجيش السعودي في ألمانيا.

ووقع وزيرا الدفاع في البلدين الاتفاقية على هامش زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جدة، وجاء في الاتفاقية، أنها ستُوفر “إمكانية تدريب أفراد من الجيش السعودي، في مؤسسات تابعة للجيش الألماني”، ولم يُعلن حتى الآن عدد المتدربين الذين من المقرر إرسالهم إلى ألمانيا، أو القطاعات التي ينتمون لها بالجيش.

ووقعت الحكومتان الألمانية والسعودية في جدة، خطاب نوايا مشترك حول التعاون في مجال الشرطة.

ويتعلق الخطاب بتدريب سيدات سعوديات يعملن في مجال حماية الحدود، على أيدي نساء من أفراد الشرطة الاتحادية، وتدريبات ارتقائية لشرطة السكك الحديدية السعودية، ودورات تدريبية في قطاع أمن الطيران.

ومن المقرر أيضًا أن تساعد شركة “سيمنز” في السعودية، على المضي قدمًا بالبرنامج الاقتصادي تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة.

وهناك خطابات نوايا تنص على دعم السعودية في “التحول الرقمي الصناعي”، ومن المقرر أن تساعد شركة “سيمنز” في تدريب قوى عاملة سعودية.

جدير بالذكر مرافقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، ميركل في زيارتها إلى جدة.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، غرب المملكة الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور المملكة ضمن جولة لها في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، كان أيضًا في استقبال ميركل إضافةً إلى عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة.

وحسب الوكالة، أجريت للمستشارة الألمانية مراسم استقبال رسمية، وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريمًا لميركل والوفد المرافق لها.