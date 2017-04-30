تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من قوات الأمن التونسى أثناء تطويقها لأحد المنازل التى تتحصن فيها مجموعة إرهابية، واشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين وقتلت أحدهم، بينما فجر آخر نفسه بحزام ناسف، فى منزل بمدينة “سيدى بوزيد” فى وسط البلاد.

كان مصدر أمنى مطلع، قد نفى أن يكون أحد الإرهابيين قد عمد إلى تفجير نفسه فى الاشتباكات الدائرة فى محيط منزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية، وذكر المصدر لوسائل إعلام تونسية، أن الوحدات الأمنية ألقت قنابل غاز مسيل للدموع لإجبار الإرهابى على الاستسلام.

يذكر أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن التونسية ومجموعة إرهابية تحصنت بأحد المنازل فى “سيدى بوزيد”، وطوقت قوات الأمن المنطقة بالكامل، وتمكنت وحدات الحرس الوطنى من القبض على إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، ومحاصرتهما داخل المنزل.