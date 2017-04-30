شاهد..أول فيديو لمنزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية فى "سيدى بوزيد" بتونسالأحد، 30 ابريل 2017 04:53 م
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من قوات الأمن التونسى أثناء تطويقها لأحد المنازل التى تتحصن فيها مجموعة إرهابية، واشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين وقتلت أحدهم، بينما فجر آخر نفسه بحزام ناسف، فى منزل بمدينة “سيدى بوزيد” فى وسط البلاد.
كان مصدر أمنى مطلع، قد نفى أن يكون أحد الإرهابيين قد عمد إلى تفجير نفسه فى الاشتباكات الدائرة فى محيط منزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية، وذكر المصدر لوسائل إعلام تونسية، أن الوحدات الأمنية ألقت قنابل غاز مسيل للدموع لإجبار الإرهابى على الاستسلام.
يذكر أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن التونسية ومجموعة إرهابية تحصنت بأحد المنازل فى “سيدى بوزيد”، وطوقت قوات الأمن المنطقة بالكامل، وتمكنت وحدات الحرس الوطنى من القبض على إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، ومحاصرتهما داخل المنزل.
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قياس ضغط الدم بالمنزل.. تحذير مهم
رغم الاعتماد المتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى نتائج غير مريحة بشأن تلك الطريقة. ويقول الباحثون إن ...Sat, 29 Apr 2017 15:18:18 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT