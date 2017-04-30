 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:10 مساءً
روابط سريعة
شاهد..أول فيديو لمنزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية فى "سيدى بوزيد" بتونس
مظاهرات تونس في سيدي بوزيد

شاهد..أول فيديو لمنزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية فى "سيدى بوزيد" بتونس

الأحد، 30 ابريل 2017 04:53 م
متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من قوات الأمن التونسى أثناء تطويقها لأحد المنازل التى تتحصن فيها مجموعة إرهابية، واشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين وقتلت أحدهم، بينما فجر آخر نفسه بحزام ناسف، فى منزل بمدينة “سيدى بوزيد” فى وسط البلاد.

كان مصدر أمنى مطلع، قد نفى أن يكون أحد الإرهابيين قد عمد إلى تفجير نفسه فى الاشتباكات الدائرة فى محيط منزل تتحصن فيه مجموعة إرهابية، وذكر المصدر لوسائل إعلام تونسية، أن الوحدات الأمنية ألقت قنابل غاز مسيل للدموع لإجبار الإرهابى على الاستسلام.

يذكر أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن التونسية ومجموعة إرهابية تحصنت بأحد المنازل فى “سيدى بوزيد”، وطوقت قوات الأمن المنطقة بالكامل، وتمكنت وحدات الحرس الوطنى من القبض على إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، ومحاصرتهما داخل المنزل.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3