أعلن الفرنسي أرسين فينجر تشكيلة فريقه أرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه المصري الدولي محمد النني والتي ستواجه نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

وشهدت التشكيلة خروج الفرعون المصري محمد النني خارج قائمة المباراة كاملة

بينما جاءت تشكيلة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: ناتشو مونريال، جابرييل، كوتشيلليني، كيران جيبس.

الوسط: تشاكا، ارون رامزي، تشامبرلين، مسعود أوزيل.

الهجوم: الكيسيس سانشيز، أوليفيه جيرو.

وفي الجهة المقابلة كشف ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيلة فريقه الأساسية التي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: تريبر، الديرفيلد، فيرتونخين، ديفيس

الوسط: داير، وانياما، هون مين سون، كريستيان اريكسن

الهجوم: ديلي الي، هاري كين.