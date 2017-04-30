أفادت وكالة “الأسوشيتدبرس”، الأمريكية، إن إصرار البابا فرانسيس على عدم استخدام سيارة “بوبيموبيل” الواقية من الرصاص وإصراره على ركوب سيارة فيات بسيطة فتح نافذتها لتحية الناس، خلال زيارته لمصر، هو رسالة تحدى قوية للإرهابيين.

وأضافت الوكالة، فى تقرير حول زيارة البابا التى إستمرت على مدار يومى 28 و29 أبريل، أن البابا قام أيضا بجولة حول الاستاد، الذى أقام فيه قداس وسط حشد من الآلاف المصلين، بسيارة جولف مفتوحة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات هى رسالة تحدى لتنظيم داعش، الذى تعهد باستهداف المسيحيين المصريين.

وتشير إلى أن البابا فرانسيس أيد حملة الحكومة المصرية ضد المتطرفين، حيث قال خلال خطابه، الجمعة، أن مصر تتمتع بموقع فريد لتحقيق السلام فى المنطقة وهزيمة كل أعمال العنف والإرهاب. وقد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحق المسلحين، كما حث رجال الدين المسلمين على إصلاح الخطاب الدينى لخنق ثقافة الكراهية تجاه الآخر وهو الذى تبناه المتطرفون.

وأضافت الوكالة، فى تقرير حول زيارة البابا التى إستمرت على مدار يومى 28 و29 أبريل، أن البابا قام أيضا بجولة حول الاستاد، الذى أقام فيه قداس وسط حشد من الآلاف المصلين، بسيارة جولف مفتوحة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات هى رسالة تحدى لتنظيم داعش، الذى تعهد باستهداف المسيحيين المصريين.

وتشير إلى أن البابا فرانسيس أيد حملة الحكومة المصرية ضد المتطرفين، حيث قال خلال خطابه، الجمعة، أن مصر تتمتع بموقع فريد لتحقيق السلام فى المنطقة وهزيمة كل أعمال العنف والإرهاب. وقد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحق المسلحين، كما حث رجال الدين المسلمين على إصلاح الخطاب الدينى لخنق ثقافة الكراهية تجاه الآخر وهو الذى تبناه المتطرفون.