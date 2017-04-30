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بالفيديو.. داعية إسلامي: هذه الكلمات قالها النبي في الركوع بعد "سبحان ربي العظيم"
الداعية مصطفى حسني

بالفيديو.. داعية إسلامي: هذه الكلمات قالها النبي في الركوع بعد "سبحان ربي العظيم"

الأحد، 30 ابريل 2017 04:37 م
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قال مصطفى حسني الداعية الإسلامي، إنه ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه بعد ترديده “سبحان ربي العظيم” ثلاثًا في الركوع، كان يقول خمس كلمات بها يكتمل ذكر الخضوع والتقديس لله تعالى.

وأوضح “حسني” خلال برنامج “فكر”، أن رسول الله، “صلى الله عليه وسلم”، كان في ركوعه بعد ترديد “سبحان ربي العظيم” ثلاثًا، يقول خمسة كلمات، هي: “سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح”، مشيرًا إلى أن هذا يُعد ذكر الركوع الكامل،  وأن الإكثار من ذكر اسم الله القدوس في الركوع يملأ القلب بتقديس الرحمن.



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