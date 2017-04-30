وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وفد من صندوق النقد الدولى فى زيارة لمصر تستغرق 12 يوما يلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين والشخصيات لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الوفد: “سيرأس الوفد خلال وجوده بالقاهرة “كريس جارفيس” رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، حيث سيقوم خلال زيارته بإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وذلك فى إطار حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1,2 مليار دولار”.

وسيركز الوفد على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى للتأكد من تحقيق المستهدفات المتفق عيلها وبحث سبل السيطرة على التضخم.