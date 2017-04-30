 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:02 مساءً
روابط سريعة
مواجهات في "سيدي بوزيد" بين الشرطة التونسية وعناصر إرهابية
الشرطة التونسية

مواجهات في "سيدي بوزيد" بين الشرطة التونسية وعناصر إرهابية

الأحد، 30 ابريل 2017 04:30 م
متابعات

اندلعت مواجهات مسلحة بين الحرس الوطني التونسي ومسلحين في ولاية سيدي بوزيد، خلال ملاحقة المسلحين للقبض عليهم، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

وقال موقع “الشروق أون لاين” التونسي: إن أحد العناصر قام بتفجير نفسه، في حين تمت محاصرة بقية العناصر.

ونقل الموقع التونسي عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن مواجهات اندلعت بين عناصر الأمن وعناصر إرهابية في أحد أحياء سيدي بوزيد، اليوم الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3