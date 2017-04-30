اندلعت مواجهات مسلحة بين الحرس الوطني التونسي ومسلحين في ولاية سيدي بوزيد، خلال ملاحقة المسلحين للقبض عليهم، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

وقال موقع “الشروق أون لاين” التونسي: إن أحد العناصر قام بتفجير نفسه، في حين تمت محاصرة بقية العناصر.

ونقل الموقع التونسي عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن مواجهات اندلعت بين عناصر الأمن وعناصر إرهابية في أحد أحياء سيدي بوزيد، اليوم الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.