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الفنلندي بوتاس يحقق أول انتصار بمسيرته في سباقات فورمولا - 1
فالتيري-بوتاس

الفنلندي بوتاس يحقق أول انتصار بمسيرته في سباقات فورمولا - 1

الأحد، 30 ابريل 2017 04:32 م

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، اليوم الأحد، ليحقق بذلك أول انتصار له خلال مسيرته في هذه السباقات.

وكان الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، قد فاز بلقب سباق جائزة أستراليا الكبرى، وجائزة البحرين الكبرى، فيما حصد البريطاني لويس هاميلتون، السائق الآخر لمرسيدس، لقب سباق جائزة الصين الكبرى.

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