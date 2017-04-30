فى الأول من مايو من كل عام يحتفل العالم أجمع بعيد العمال لتكريمهم في هذا اليوم كأبسط مثال لرد الجميل ، فهم عماد المجتمع وقوامه فأساس أي دولة متقدمة يتمثل في عمالها فهم من يبنون الدولة بجهدهم وكفاحهم وتعبهم.

هذا اليوم الذي يحتفل فيه كافة عمال العالم بذكرى ثوراتهم الناصعة وإضراباتهم ضد قوى الاستغلال ليكون يوماً عالمياً لتجديد نضالات العمال، وتوحيد جهودهم، وتعزيز دور النقابات العمالية والحركة النقابية والعمالية ورص صفوفها وتأكيد لحمتها وقوتها لتغيير واقعها ورفض كافة مظاهر الاستغلال والجشع والاضطهاد.

لا شك أن عيد العمال يعيد علينا كفاح العامل المصري الذي يؤكد رغبته في الصمود والتحدي طوال حياته من أجل رفع راية هذا البلد كل التحية والتهاني لكم في عيد العمال.. عيد الفقراء المنتفضين ضد الظلم والاستغلال.. عيد انتصار إرادة العمال الصلبة على جبروت رأس المال .

في عيد العمال مازال العامل يئن يبحث عن حقوقه المشروعة يبحث عن تسوية وضعه وتثبيته في جهة العمل ، حول حق العامل ومطالبه كان هذا الملف :

- عمال مصر .. السواعد التى تبنى الوطن والانطلاق نحو التنمية

- “خميس والبقري”.. شهداء نضال العمال

- عمال مشاهير.. من ماسحي أرضيات وبائعي جرائد إلى فنانين ورؤساء

- في عيد العمال.. “محيط” يذكر الكادحين بريشة “فتحي عفيفي”