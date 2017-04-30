انطلقت اليوم فعاليات مهرجات التراث المصري الأول من شارع المعز، والذي ينظمه متحف النسيج المصري بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وهيئة قصور الثقافة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

وبدأ المهرجان، باستقبال ما يقرب من 18 حرفيا لمختلف الحرف التراثية من الخيامية، صناعة السجاد، النسيج اليدوي، صناعة الكليم، الحفر على الخشب، صناعة المشكاوات الزجاجية، الخوص، التكفيت على المعادن، الفخار، النحاس، تشكيل الزجاج المعشق، الأرابيسك، وغيرها من الحرف التراثية، ثم تم عرض ديوراما القاهرة التاريخية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الاسكندرية بمركز زوار المعز (الربع).

كما تم تقديم عروض فنية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة لفرق التنورة و الفنون الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة من الفنون التراثية لضيف شرف المهرجان “النوبة”، حيث شارك في احياء هذا المهرجان فنان النوبة العالمي كرم مراد محمد، والمداح النوبي محمد سليمان داود، الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين عضو جمعية الملحنين والمؤلفين بباريس .

وتم تنظيم جولات إرشادية داخل المتحف، لتسليط الضوء على أهمية النسيج المصري كحرفة وابداع مصري تواصل العطاء فيها على مر العصور؛ ليتمكن الزائر من استكمال التصور التاريخي لتطور هذا الإرث الحضاري العظيم منذ العصور الفرعونية وحتى العصر الحالي، ويختتم المهرجان بتكريم الحرفيين والفنانين المشاركين في دورة المهرجان لهذا العام.

وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح “إن المهرجان يأتى فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمي، حيث يسلط المهرجان الضوء على أهمية الحرف التراثية في الحفاظ على الهوية المصرية والاقتصاد الوطني المصري، ويهدف إلى دعم الجهود التي يبذلها الحرفيون من أجل صون ثروتهم وإحيائها ونقلها إلى الأجيال القادمة والحفاظ عليها من الاندثار.

وأوضحت أن المهرجان سيركز على إحياء مجموعة من الحرف التراثية التي كان لها دور وظيفي في الحياة القديمة، وسيقوم الحرفيون بممارسة حية لها أمام الزائرين، للتعرف على فنون تلك الحرف بطريقة مباشرة وعملية.