أكد الكابتن أحمد عادل نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن استلام مصر للطائرة الثالثة الجديدة ضمن صفقة تضم ٩ طائرت بوينج ٧٣٧/ ٨٠٠ تأتي بالتزامن مع احتفالات مصر للطيران بمرور ٨٥ عاما على إنشائها.

وأضاف “عادل” خلال تصريحاته لفضائية “أكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الطائرة التى تسلمتها مصر تعتبر الأكثر رواجا ومبيعا من بوينج 737 والتي تتمتع بسمعة طيبة وأفضلية في الاختيار من كبرى شركات الطيران العالمية.

وأشار إلى أن الطائرة تحلق مدة تزيد عن 6 ساعات متصلة، وتملك حامل حقائب موجود أعلى مقاعد الركاب يسمح بوضع حقيبة اليد والمتعلقات الشخصية للراكب، بشكل أكثر اتساعا حتى انتهاء الرحلة، مضيفا أن الطائرة عالية الجودة من الداخل ومقاعدها من الجلد الطبيعي الفاخر في درجتي رجال الأعمال والاقتصادية.