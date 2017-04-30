تنظم إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مصر العليا مؤتمر الكرنك الأول بعد غد /الثلاثاء/، ويستمر يومين بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

وقال مؤمن سعد مدير إدارة البحث العلمي لأثار الكرنك - في تصريح اليوم /الأحد/ - “إن فكرة المؤتمر جاءت من أجل إحداث نوع من الرواج الأكاديمي والعلمي لمنطقة آثار الكرنك، ولخلق تفاعل حي بين الباحثين والمكتشفين والدارسين لعلم المصريات”.

وأضاف أن المؤتمر يضم عددا من الباحثين الآثريين المصريين والمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك ومركز البحوث الأمريكي، بالإضافة إلي المشاركات الأكاديمية من جامعة جنوب الوادي، وكليتي الأثار بقنا والأقصر، ومعهد السياحة والأثار بالغردقة، موضحا أنه سيتم نشر الأبحاث المقدمة في المؤتمر بمجلة الأقصر تايمز، والتي تصدر باللغة الإنجليزية، وهي المجلة الوحيدة المتخصصة في التراث المصري ونشره عالميا.

ومن جانبه، أكد محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية أن المؤتمر يوضح مدي كفاءة الآثاريين المصريين في استكشاف وحفظ وترميم آثارهم، مما يساهم في زيادة عدد الوافدين إلي مصر بهدف السياحة الثقافية لما تحويه من كنوز وآثار اكتشفت مازالت تكتشف