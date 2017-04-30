قال ناصر تركى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن شركات السياحة باتت فى خطر وتواجه شبح الانحسار السياحى بسبب تنامى دور مواقع الحجز الالكترونية.

وأضاف تركى أنه لابد من تطوير شركات السياحة المصرية وتحديث عملها من خلال الانترنت وأنظمة الحجز الإلكترونى لتتواكب مع أساليب العصر الحديث.

وأشار إلى أن مفهوم السياحة العربية اختلف عن ذى قبل وبات يعتمد على أنظمة حديثة واستخدام التكنولوجيا فى البحث واختيار الوجهات السياحية واجراء الحجوزات كما أن السائح العربى أصبح مثل بعض الأوروبيين يقوم بحجوزاته السياحية فى اللحظة الأخيرة قبل السفر.

وتوقع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق زيادة حركة السياحة الوافدة من السوق العربية لمصر بدءا من موسم الصيف القادم نظرا لإجازات دول الخليج الطويلة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى جعل مصر مقصدا سياحيا مناسبا لجميع الشرائح وموفرا للغاية.

ولفت إلى أن السائح العربى يتميز بالإنفاق المرتفع والاقامة الطويلة مقارنة بالسائحين الاجانب.

وطالب تركى المسئولين فى قطاع السياحة بتكثيف التحرك فى جميع الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بالتزامن مع التحرك فى السوق العربية التى تعتبر الملاذ الآمن للسياحة خاصة وقت الأزمات.

وقال: «أتمنى أن أرى فى مصر معرضا سياحيا دوليا يضاهى المعارض العالمية مثل برلين ولندن وأيضا معرض دبى الذى يتطور عاما بعد الآخر».

وأكد ناصر تركى أنه لابد من تحديث خطط التسويق والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بالشباب فى دولاب العمل سواء فى القطاع العام أو الخاص.