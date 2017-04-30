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الأحد 30 ابريل 2017 03:31 مساءً
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أسباب استقالة «أحمد درويش» من اقتصادية القناة
احمد درويش اقتصادية قناة السويس

أسباب استقالة «أحمد درويش» من اقتصادية القناة

الأحد، 30 ابريل 2017 03:31 م

أثار قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعيين الفريق مهاب مميش، رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير، لمدة عام، خلفاً للدكتور أحمد درويش، الذى تولى رئاسة الهيئة في 2015، ضجه كبيرة حول لأسباب استبعاد درويش.

وترددت أنباء إعلامية، عن أن درويش قدم استقالته بنفسه؛ بسبب قبوله منصب دولي رفيع في إحدى المؤسسسات الدولية، من المرجح أن تكون مجموعة البنك الدولي.

وكان درويش، قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “519 يوماً، أشكر السيد رئيس الجمهورية، أن منحني هذه الفرصة، لأشرف بأن أزرع بذوراً سيجني ثمارها أبناؤنا وأحفادنا”.

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