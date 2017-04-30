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الأحد 30 ابريل 2017 03:29 مساءً
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غداً.. معسكر مغلق للاعبي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري
الاسماعيلي - سموحة

غداً.. معسكر مغلق للاعبي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

الأحد، 30 ابريل 2017 03:29 م
أ ش أ

قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي، انتظام الفريق في معسكر مغلق، غدا /الاثنين/ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي، لفرض السيطرة والانضباط على لاعبيه من خلال إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بيومين، من أجل مواصلة الانتصارات، والتقدم في جدول الدوري، وذلك بعد فوز الإسماعيلي في الجولة الماضية من المسابقة على المصري البورسعيدي بنتيجة (2-1) .

يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الثامن في جدول الدوري، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

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