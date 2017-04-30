استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 سفن منها 3 سفن للحاويات و5 بضائع عامة، وغادرته 9 سفن بضائع عامة.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بمغادرة قطارين بحمولة 2450 طن قمح و106 سيارات بحمولة 5016 طن قمح، ووصول رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 122 ألفا و440 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122 ألفا و227 طن قمح.

وأضاف البيان إن حركة الصادر من الميناء شملت 3420 طن يوريا و2150 طن فوسفات.