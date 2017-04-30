السياحة: قافلة للترويج السياحي المصري في الهند مايو المقبلالأحد، 30 ابريل 2017 03:27 م
قال رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري، إنه سيتم تنظيم قافلة سياحية إلى الهند في الفترة من 9 إلى 15 مايو المقبل تضم عددا من شركات السياحة والطيران وفنادق من الأقصر وأسوان والغردقة بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الهندي الواعد والمهم الذي أصبح أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم.
وأضاف الدميري ، في تصريح مع مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إن أحد أهم العوائق التي تحد من زيادة الحركة الوافدة من هذه السوق عدم وجود رحلات طيران كافية من المدن الهندية إلى المدن السياحية في مصر، موضحا أن القافلة ستقوم بزيارة أربع مدن هندية من أهم وأكبر المدن الهندية المصدرة للسياحة ليتم فيها الترويج للمنتج السياحي المصري.
ونوه بأن الوزارة نفذت حملات ترويجية كبيرة في السوق الهندية خلال الفترة الماضية، وسيتم تتويجها بتنفيذ قافلة سياحية في أهم المناطق الهندية، وعلى رأسها نيودلهي ومومباي التي تعد العاصمة الثانية للهند ويوجد بها منظمو الرحلات، مضيفا إن القافلة تشمل عددا من الشركات السياحية والفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى شركات الطيران فيعد الطيران العقبة الرئيسية أمام التدفقات السياحية الهندية إلى مناطقنا السياحية، وخاصة مع طول المسافة بين الهند ومصر، الأمر الذي يستلزم إجراء عدة اتفاقيات بين شركات الطيران وشركات السياحة في البلدين.
وأشار إلى أن القافلة تضم قيادات رسمية وخاصة من القطاع السياحي المصري، وستعقد عدة لقاءت مهنية مع قيادات العمل السياحي ومسئولي خطوط الطيران في السوق الهندية لبحث أفضل السبل لتحقيق الربط الجوى بين مصر والهند، مؤكدا أنه سيتم تنظيم ورش عمل بين الشركات والفنادق المصرية ومنظمي الرحلات في السوق الهندية للخروج ببرامج سياحية لزيارة مصر يتم التعاقد عليها بين الجانبين.
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