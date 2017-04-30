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الأحد 30 ابريل 2017 03:39 مساءً
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حقيقة استيقاف «المسافرين» القادمين من الدول العربية!
مبنى وزارة الداخلية المصرية

حقيقة استيقاف «المسافرين» القادمين من الدول العربية!

الأحد، 30 ابريل 2017 03:23 م

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما تم تداوله عبر بعض شبكات التواصل الاجتماعى من شائعات حول قيام الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية باستيقاف المسافرين القادمين من الدول العربية، وتحرير محاضر ضدهم على غير الحقيقة، أثناء إنهاء إجراءات الوصول بهدف ابتزازهم.

وأكد المسؤول، أن ما تم تداوله في هذا الصدد، يجافى المنطق وعارِ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويجنح لبث رسائل مشبوهة تسعى لمحاولة إثارة الرأى العام، وزعزعة الثقة فى تعامل الأجهزة الأمنية المصرية مع السائحين الوافدين للبلاد.

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