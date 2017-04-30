أعلنت البورصة المصرية اعتبار يوم غد /الاثنين/ الموافق الأول من مايو، عطلة رسمية بالسوق بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقالت البورصة المصرية - في بيان اليوم - إن السوق ستستأنف نشاطها اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ المقبل الموافق الثاني من مايو.