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مصرع أشهر متسلقي قمة إيفرست
تسلق

مصرع أشهر متسلقي قمة إيفرست

الأحد، 30 ابريل 2017 03:19 م
وكالات

لقي متسلق الجبال السويسري الشهير “إيلي شتيك” مصرعه بالقرب من معسكره في جبل ايفرست بنيبال وذلك أثناء إعداده لتسلق قمة الجبل.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية اليوم الأحد، أن الرياضي السويسري البالغ من العمر 40 عاما عثر عليه فريق من ستة رجال إنقاذ قرب مكان الحادث .

ويعتبر مصرع “شتيك” هو أول حالة وفاة في ايفرست هذا العام . وكان الرياضي السويسري صاحب الأرقام القياسية في مجال التسلق يعد لتحقيق رقم قياسي جديد بتسلق اثنتين من قمم الجبل الشهير في 48 ساعة .

جبال ايفرست

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