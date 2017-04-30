زار مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، 2978 سائحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 479 سائحا أجنبيا و2470 مصريا و29 عربيا.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفي، في تصريح اليوم الأحد، إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص ، وأيضا قاموا برحلات سفاري إلى وادي قنى والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي ، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي إلى 1166 غرفة، وزيادة نسبة الإشغال السياحي إلى أعلى نسبة في وقت الدراسة وهي 51%.