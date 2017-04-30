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عطلة رسمية بالبنوك غدا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

عطلة رسمية بالبنوك غدا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

الأحد، 30 ابريل 2017 03:17 م
كتب ربيع شعبان

أعلن البنك المركزي المصري أنه سيتم غدا الاثنين/تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال البنك المركزي - في بيان اليوم الأحد- “إن البنوك ستستأنف العمل اعتبارا من بعد غد الثلاثاء”.

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