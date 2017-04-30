أعلن البنك المركزي المصري أنه سيتم غدا الاثنين/تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال البنك المركزي - في بيان اليوم الأحد- “إن البنوك ستستأنف العمل اعتبارا من بعد غد الثلاثاء”.