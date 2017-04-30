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بعد استقالته من منصبه.. أحمد درويش: 519 يوماً.. شكراً للسيسي
احمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس‎

بعد استقالته من منصبه.. أحمد درويش: 519 يوماً.. شكراً للسيسي

الأحد، 30 ابريل 2017 03:16 م

قدم الدكتور أحمد دوريش استقالته من منصب رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تم تكليف الفريق مهاب مميش بأداء هذه المهمة خلفا له.

وقال درويش في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “519 يوماً.. أشكر السيد رئيس الجمهورية، أن منحنى هذه الفرصة؛ لأشرف بأن أزرع بذوراً سيجني ثمارها أبناؤنا وأحفادنا”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، بالإضافة إلى عمله ، وتعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبا لرئيس الهيئة لمدة عام.

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