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الأحد 30 ابريل 2017 03:35 مساءً
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المتحدث باسم «الأسرى الفلسطينيين المضربين»: لا نعرف حالة «البرغوثي»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المتحدث باسم «الأسرى الفلسطينيين المضربين»: لا نعرف حالة «البرغوثي»

الأحد، 30 ابريل 2017 03:35 م
محيط - خالد الريس

أكد عبد الفتاح دوله المتحدث باسم “اضراب الأسرى الفلسطينيين”، أن السلطات الإسرائيلية تعتم على أحوال “الأسرى المضربين” وترفض زيارة المحاميين من زيارة الأسرى المضربين، مضيفا أنها سمحت لـ”الصليب الأحمر” بزيارة جزء من الأسرى المضربين.
وأعرب دوله من خلال مداخلة على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، عن قلقه وخشيته من الحالة الصحية لـ”الأسرى المضربين” حيث امتنع بعضهم عن شرب الماء منذ 3 أيام،  موضحا أنه لا يستطيع التواصل مع “مروان البرغوثي” في ظل ما يتردد حول تدهور حالته الصحية.
ودعا للمشاركة في مظاهرات ميدان “نيلسون مانديلا” بمدينة رام الله الفلسطينية في 2 مايو القادم، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يشارك 50 ألف متضامن بالمظاهرات.

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