أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها أوشكت على الانتهاء من (المشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية) في إطار خطة الدولة لتثبيت مؤسساتها ومن بينها المؤسسات الصحفية القومية وإعلانه في مؤتمر صحفي خلال أقرب وقت.

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها اليوم الأحد ، أنها تستهدف في المشروع محاور أساسية أهمها : إجراء التغييرات الصحفية وفقا لمعايير دقيقة وشاملة تتضمن الخبرة والكفاءة واختيار رؤساء مؤسسات من شخصيات قادرة على إدارة الاستثمارات والنهوض المالي والإداري وتنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة خصوصا الديون التي تثقل كاهل المؤسسات بكافة أنواعها.

وأكدت أن التغييرات الصحفية القادمة لن تقتصر على منصب رؤساء التحرير حيث تشمل منظومة كاملة لمديري التحرير ورؤساء الأقسام ومجالس التحرير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة في إدارة صحفهم، وللهيئة وفقا لقانونها أن تراقب معدلات الأداء وتنفيذ هذه السياسات.

وقالت : إن اختيار رؤساء الإصدارات المختلفة بمعايير موضوعية تضمن القدرة على لم شمل الأسرة الصحفية والنهوض بالإصدارات وإطلاق المنافسة لاستعادة الصحف والإصدارات القومية مكانتها الرائدة ، وأن تشمل الاختيارات كافة ألوان الطيف السياسي دون إقصاء أو إبعاد وإحداث انسجام بين مختلف الأجيال من الشباب وجيل الوسط وشيوخ المهنة واستعادة تقاليد الصحافة العريقة التي ميزتها في عصور الازدهار والريادة.

وأضافت: من بين المحاور أيضا إعداد مشروع تدريبي كامل للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات القومية تتضمن الجوانب المهنية والقانونية ووسائل الاتصال الحديثة وإتاحة الفرصة أمام الترقي في الدورات التدريبية داخل الهيئة الوطنية وفي الهيئات الوطنية داخل مصر وخارجها في الجهات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وتتحمل الهيئة الجانب الأكبر من التكاليف بشرط الالتزام والترقي من دورة لأخرى.

كما تتضمن المحاور: إعداد برنامج تفصيلي لعلاج المشاكل التي يعاني منها الزملاء في المؤسسات وأهمها تأخر مكافأة نهاية الخدمة، تهيئة أجواء صحية ملائمة لسير العمل في المؤسسات الصحفية والإدارة والمطابع والتوزيع والإدارات الأخرى على أساس الكفاءة والخبرة وتحقيق معدلات إنجاز تلبي طموحات جميع العاملين.

وناشدت الهيئة العاملين في المؤسسات الصحفية عدم الالتفات للشائعات والتسريبات التي تستهدف إثارة البلبلة والتحلي بقليل من الصبر حيث سيعقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت للإعلان عن المشروع يدعى إليه المهتمون بهذا الشأن..وأن يكون الزملاء على ثقة أنها لا تستهدف إلا إعلاء المصلحة العامة وتنفيذ مشروع شامل للنهوض بالمؤسسات وأن تقف على قدميها وتحقق الأهداف المنشودة.