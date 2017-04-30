نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر صورة جمعتها بزوجها المنتج محمد فوزي وابنهما عمر، في إحدى المناسبات الفنية.

الفنانة المصرية علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وعلقت عليها بقولها: “أنا وابني وزوجي”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة، ودعوا الله لها أن يحفظ لها أسرتها.

يذكر أن وفاء عامر تستعد حاليا لتصوير دورها في مسلسل “قصر العشاق”، الذي كان مرشح له الفنانة ميرفت أمين قبل اعتذارها عنه، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان القادم.