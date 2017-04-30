 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 03:37 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. ابن وفاء عامر مع والديه في ظهور نادر
وفاء عامر

شاهد.. ابن وفاء عامر مع والديه في ظهور نادر

الأحد، 30 ابريل 2017 03:21 م

نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر صورة جمعتها بزوجها المنتج محمد فوزي وابنهما عمر، في إحدى المناسبات الفنية.

الفنانة المصرية علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وعلقت عليها بقولها: “أنا وابني وزوجي”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة، ودعوا الله لها أن يحفظ لها أسرتها.

يذكر أن وفاء عامر تستعد حاليا لتصوير دورها في مسلسل “قصر العشاق”، الذي كان مرشح له الفنانة ميرفت أمين قبل اعتذارها عنه، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان القادم.

وفاء عامر وزوجها وابنها

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3