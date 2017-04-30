مفاجأة.. الكاميرات لم تلتقط قتلة «أمين شرطة» فيصلالأحد، 30 ابريل 2017 03:09 م
كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، في واقعة قتل أمين شرطة بجوار محطة مترو فيصل، أن كاميرا المُراقبة المُثبتة خارج المترو لم تلتقط أي مشاهد أو صور للجُناة.
وأشارت التحقيقات إلي أن الجُناة ارتكبوا جريمتهم في الشارع الداخلي المُتفرع من شارع محطة المترو وهربوا إلي داخل الشارع أي عكس مكان تواجد الكاميرا وبالتالي لم تلتقط صورًا لهروبهم من مسرح الجريمة.
واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجني عليه والذي قرّر في أقواله أمام طارق جودة، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، إنه يعمل سائق سيارة نقل وأن عائلته علي رأسها والده ووالدته وشقيقه القتيل تركوا بلدهم في المنيا منذ أكثر من 15 عامًا هربًا من الثأر وأقاموا في بولاق الدكرور، واستكمل قائلًا إن خصومة ثأرية كانت بين عائلتهم وعائلة أخرى بالمنيا تسبب فيها نجل عمه الذي قتل شخصا من عائلة عثمان منذ 16 عامًا وتم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا وفور خروجه منذ قرابة شهر ارتكب جريمة قتل أخرى لأحد أفراد عائلة عثمان أيضًا وفرّ هاربًا.
وأضاف شقيق أمين الشرطة القتيل حجاج سيد، أن الثأر بين العائلتين منذ 16 عامًا خلف حوالي 7 قتلي من العائلتين لم يكن لشقيقه أمين الشرطة أي دور فيها حيث إن علاقتهم بنجل عمه سبب الثأر لم تكن قوية فكان قرارهم بترك البلدة بأكملها لعدم التورط بالحرب بين العائلتين، واستطرد قائلا إن أفراد عائلة عثمان ظلت سنوات تحاول الثأر من عائلتهم وفشلوا في العثور علي نجل عمهم الهارب فوجدوا ضالتهم في أمين الشرطة القتيل باعتباره ذا أهمية بين أفراد عائلته فحدّدوا مكانه ورصدوا تحركاته حتي حدّدوا ميعاد ذهابه للعمل وتمكنوا من قتله، واتهم شقيق القتيل 3 أشخاص بينهم شقيقين بارتكاب الجريمة.
واستمعت النيابة برئاسة عبد الحميد الجرف، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة وحسام نصار، مدير النيابة، لأقوال 3 من شهود العيان علي الواقعة وقالوا إن المتهمين كانوا مُترجلين وأطلقوا صوب أمين الشرطة أعيرة نارية من طبنجة وفروا هاربين إلي داخل شارع المنشاوي حيث كان ينتظرهم شخص ثالث، ولم يعلم الشهود طريقة هروبهم حيث أطلق المتهمان أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المارة ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم.
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