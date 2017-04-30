"التضامن" تكرم 110 طفل يتيم لتفوقهم الدراسيالأحد، 30 ابريل 2017 03:10 م
كرمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان اليوم 110 أطفال يتامى متفوقين دراسيا من جميع المراحل التعليمية المختلفة من أبناء الوزارة والمؤسسات الحكومية المختلفة.
يذكر أن الوزارة شكلت “فريق التدخل السريع” وهو فريق للتدخل العاجل بالمؤسسات التى يظهر بها مشكلات ، وتم تشكيله بكافة المحافظات ، وتم إجراء تدخلات عاجلة لـ 420 حالة “أيتام – مسنين – تأهيل – حالات فردية”، إلى جانب إجراء تدخلات في 116 شكوى من الخط الساخن للوزارة 16439، وتم غلق 18 مركزا للأيتام بـ 5 محافظات لوجود مخالفات، كما تم حل 7 مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية، وسحب مشروع بـ 7 جمعيات أهلية وإسناده لجمعيات أخرى ، وتم التعامل مع 35 حالة من المشردين بالشارع.
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