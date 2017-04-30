واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/، بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين تأثرا بتسوية المراكز المالية مع نهاية الشهر، فضلا عن عودة الجدل بشأن ضريبة الدمغة والتي لم يقرها البرلمان حتى الآن، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر6 مليار جنيه ليغلق عند 7ر648 مليار جنيه بعد احجام تداول متوسطة لم تتجاوز 610 ملايين جنيه، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 74ر0 في المائة مسجلا 6ر12433 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ الذي فقد 6ر0 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 47ر583 نقطة، وفقد مؤشر /إيجي أكس 100/ الأوسع نطاقا 85ر0 في المائة من قيمته عند الإغلاق ليصل إلى 29ر1340 نقطة.