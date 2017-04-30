 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 03:42 مساءً
روابط سريعة
البورصة تخسر 3ر6 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع
محمد عمران
محمد عمران

البورصة تخسر 3ر6 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

الأحد، 30 ابريل 2017 03:10 م
وكالات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/، بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين تأثرا بتسوية المراكز المالية مع نهاية الشهر، فضلا عن عودة الجدل بشأن ضريبة الدمغة والتي لم يقرها البرلمان حتى الآن، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر6 مليار جنيه ليغلق عند 7ر648 مليار جنيه بعد احجام تداول متوسطة لم تتجاوز 610 ملايين جنيه، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 74ر0 في المائة مسجلا 6ر12433 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ الذي فقد 6ر0 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 47ر583 نقطة، وفقد مؤشر /إيجي أكس 100/ الأوسع نطاقا 85ر0 في المائة من قيمته عند الإغلاق ليصل إلى 29ر1340 نقطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3