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روما يسقط أمام لاتسيو بنتيجة 1 - 3 في ديربي العاصمة الإيطالية
محمد صلاح1

روما يسقط أمام لاتسيو بنتيجة 1 - 3 في ديربي العاصمة الإيطالية

الأحد، 30 ابريل 2017 03:18 م
أ ش أ

سقط فريق روما الإيطالي أمام ضيفه لاتسيو، بنتيجة (1-3) في ديربي العاصمة الإيطالية على ملعب “الأوليمبيكو” اليوم /الأحد/ في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

جاءت ثلاثية لاتسيو، عبر السنغالي “كيتا بالدي” الذي سجل هدفين في الدقيقتين 12 و85، والصربي “دوسان باستا في الدقيقة 50، بينما سجل “دانييلي دي روسي” هدف روما الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45، فيما شارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لروما، ولكنه لم يقدم أداء يساعد فريقه على الفوز في اللقاء.

وبخسارته يتكبد روما الهزيمة السابعة له هذا الموسم في الدوري، ويتجمد رصيده عند 75 نقطة، مستمرا في الوصافة بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر، أما لاتسيو فرفع رصيده إلى 67 نقطة ويستمر في المركز الرابع.

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