بعد وصول طائرة «بوينج» الثالثة.. هذه أول رحلة لها!

قال شريف فتحي، وزير الطيران، إن توقيت وصول الطائرة الثالثة من صفقة طائرات “بوينج”، ليس له علاقة باحتفال شركة مصر للطيران بعيدها الـ 85، معقبا: “الموضوع جه by luck”.

وأشار “فتحي”، خلال لقاء خاص بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إلى أنهم ليسوا في حاجة الآن إلى تعيين طيارين أو أطقمة ضيافة جديدة، موضحًا أنه تم تخصيص طيارين طائرات ايرباص 320 ليتولوا قيادة طائرات “بوينج”.

وأضاف أن أول رحلة ستقوم بها طائرات “بوينج” من المقرر أن تكون إلى امستردام.