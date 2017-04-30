ترددت الكثير من الأنباء عن ارتباط الفنانة العراقية مريم حسين بعلاقة حب جديدة، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة العراقية في لقطة رومانسية مع شاب وسيم، وكتب عليها: “مع خطيبي”، وهو ما زاد من التكهن بصحة هذه الأنباء.

إلا أنه تم التأكد من أن صورة مريم مع هذا الشاب قديمة، حيث أنها قد التقطت لها منذ أكثر من عامين، أي قبل زواجها من فيصل الفيصل وإنجابها لابنتها “أميرة”.

حيث كانت مريم قد نشرت هذه الصورة على حسابها على «انستجرام» عام 2015، وعلقت عليها بقولها: «He’s my bb»، وهو ما جعل الكثير من النشطاء يتوقعون أنه حبيبها، وقام بعضهم بمهاجمتها لاحتضانها له بهذه الطريقة، فقررت الفنانة أن تنهي حالة الجدل لتؤكد أنه ليس حبيبها، لكنه من أعز أصدقائها، مشيرة إلى أنها كانت تقصد بـ «bb» «Big brother».

يذكر أن فيصل الفيصل، قد أعلن انفصاله الرسمي عن مريم، في بداية شهر فبراير، وذلك بعد أن سبب ارتباطه بمريم حسين يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته الأمر الذي اثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.